Incontri gratuiti con registi e attori, da Patricia Riggen a Michele Placido: programma completo e come prenotarsi per partecipare

Sono diventate un vero e proprio elemento caratterizzante del Magna Graecia Film Festival: sono le Master class. Vale a dire gli incontri che il direttore artistico Gianvito Casadonte ha pensato per avvicinare i big del cinema al loro pubblico e agli appassionati della settima arte. Un modo per scoprire ancor di più i personaggi che solitamente si vedono solo su grande e piccolo schermo, con la possibilità di chieder loro curiosità, informazioni e consigli, soprattutto per chi desidererebbe il proprio futuro in questo mondo.

Come partecipare alle Master class

Ogni artista racconterà di sé, del suo percorso, dei ruoli interpretati e di tutto il lavoro che ci sta dietro, senza risparmiarsi alle domande che ne potranno scaturire. Le Master class, come tutti gli eventi del Festival, sono interamente gratuiti. Occorre solo prenotarsi alla mail, uff.stampacalabria@mgff.it, o fare segnalazione sull’evento facebook dedicato.

Di seguito il programma nei dettagli:



Domenica 30 luglio

Museo Marca

Ore 17.30 Master Class con la regista Patricia Riggen.

A seguire Master Class con l’attore e produttore Riccardo Scamarcio

Lunedì 31 luglio

Cinema Teatro Comunale

Ore 17 Proiezione film “Chronic” di Tim Roth (in lingua originale)

A seguire Master Class con il regista e attore Tim Roth

Per partecipare all’incontro occorrerà arrivare entro le 17. L’ingresso successivo non sarà consentito.

Martedì 01 agosto

Hotel Perla del Porto

Ore 17 Master Class con l’attrice Bianca Nappi

Sabato 5 agosto

Museo del Rock

Ore 18 Master Class con Michele Placido

Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione: il Museo Marca, la Fondazione Guglielmo, il Cinema Teatro Comunale, il Museo del Rock.