Magna Grecia Film Festival, grande attesa per l’arrivo di Tim Roth
Incontri gratuiti con registi e attori, da Patricia Riggen a Michele Placido: programma completo e come prenotarsi per partecipare
25 Luglio 2017 - 19:45 | di Vincenzo Comi
Francis Ford Coppola actor Tim Roth pose for a photograph in Los Angeles, Thursday, Oct. 12, 2007. (AP Photo/Kevork Djansezian)
Sono diventate un vero e proprio elemento caratterizzante del Magna Graecia Film Festival: sono le Master class. Vale a dire gli incontri che il direttore artistico Gianvito Casadonte ha pensato per avvicinare i big del cinema al loro pubblico e agli appassionati della settima arte. Un modo per scoprire ancor di più i personaggi che solitamente si vedono solo su grande e piccolo schermo, con la possibilità di chieder loro curiosità, informazioni e consigli, soprattutto per chi desidererebbe il proprio futuro in questo mondo.
Come partecipare alle Master class
Ogni artista racconterà di sé, del suo percorso, dei ruoli interpretati e di tutto il lavoro che ci sta dietro, senza risparmiarsi alle domande che ne potranno scaturire. Le Master class, come tutti gli eventi del Festival, sono interamente gratuiti. Occorre solo prenotarsi alla mail, uff.stampacalabria@mgff.it, o fare segnalazione sull’evento facebook dedicato.
Di seguito il programma nei dettagli:
Domenica 30 luglio
Museo Marca
Ore 17.30 Master Class con la regista Patricia Riggen.
A seguire Master Class con l’attore e produttore Riccardo Scamarcio
Lunedì 31 luglio
Cinema Teatro Comunale
Ore 17 Proiezione film “Chronic” di Tim Roth (in lingua originale)
A seguire Master Class con il regista e attore Tim Roth
Per partecipare all’incontro occorrerà arrivare entro le 17. L’ingresso successivo non sarà consentito.
Martedì 01 agosto
Hotel Perla del Porto
Ore 17 Master Class con l’attrice Bianca Nappi
Sabato 5 agosto
Museo del Rock
Ore 18 Master Class con Michele Placido
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione: il Museo Marca, la Fondazione Guglielmo, il Cinema Teatro Comunale, il Museo del Rock.
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