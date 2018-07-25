di Anna Biasi– Ci si aspettava tante presenze per la Regina Malgi, ma la serata è stata letteralmente sold out con più di 2000 persone al Calajunco, lo stabilimento balneare di Reggio Calabria. Il target d’età ha coinvolto tutte le fasce, dai piccolini, ai ragazzini, dai trentenni agli adulti, fino agli anziani, che hanno comprato la prevendita e prenotato il tavolo per vedere il cantautore dal vivo e da vicino. Tutti impazziti per “mi sono innamorato di tuo marito” e “Danzando Danzando” “Non era scontato fare questo numero di presenze – dichiara a fine serata Stefano Pittella, promoter del Calajunco – anche perché al momento vanno di moda rapper e dj, mentre Cristiano Malgioglio è un personaggio un po’ atipico. Abbiamo registrato il soldout di presenze a cena con 280 persone over 35, e non abbiamo fatto di più perché il locale non contiene altri posti. Abbiamo reso accessibile il prezzo del biglietto a 15 euro, per concedere a tutti di partecipare, anche perché si trattava di un infrasettimanale”.

Il coinvolgimento del pubblico e i balletti

Il paroliere Malgioglio si è dimostrato disponibile con il pubblico, coinvolgendo tutti e facendo partecipare ai suoi balletti ragazzi e future spose.

Non è stato coinvolto solo il Calajunco in sé, ma attorno, nella rotonda della Via Marina e alle spalle del beach garden vicino all’adiacente locale erano in tantissimi affacciati a vedere la sua esibizione.

Sensibile Cristiano anche nei confronti di una ragazza sulla sedia a rotelle, sottolineando i progressi che la ricerca sta facendo “Sono molto felice che sei venuta a vedermi. Mi hai detto che ti ho emozionato tanto con il Grande Fratello, che ti ho fatto passare delle giornate bellissime. Cosa vuoi che ti dedico?– le dice.

Il ringraziamento dell’Arcigay e il messaggio di Malgioglio

Ringraziamento finale da parte dell’Arcigay che lo definisce un grande compositore, un grande artista ed un grande cantante, ma soprattutto una persona che lotta per il diritto di tutti di essere liberi e sè stessi. “L’omofobia è peggio di un cancro!” afferma Cristiano Malgioglio – dobbiamo abbatterlo. Ho fatto delle campagne bellissime a Cuba insieme alla figlia dell’ex presidente Castro e quindi vi dico che siamo vincenti e balliamo, vamos a bailar tutti insieme Danzando Danzando”.