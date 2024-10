Maltempo in Calabria, Anas comunica limitazioni al transito veicolare sull’A2

Il maltempo ha causato non pochi disagi alla viabilità. Il personale Anas è presente sulle strade della Calabria per garantire la sicurezza della circolazione. I tratti interessati

Prosegue l’ondata di maltempo che da ieri sta interessando la Calabria. Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.

Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo è temporaneamente chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento e per la presenza di detriti sul piano viabile.

La statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa dell’allagamento della sede stradale al km 421,300 a Pizzo in provincia di Vibo Valentia.

Leggi anche

Il traffico viene deviato lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo dallo svincolo di Pizzo (SS 18 km 422,900) allo svincolo di Lamezia Terme (SS 15 km 375,800) in entrambe le direzioni. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile e in piena sicurezza.

ANAS

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.