Maltempo in Calabria, Occhiuto ha visitato le aree alluvionate

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha visitato nel pomeriggio le aree dei Laghi di Sibari e di contrada Lattughelle, a Cassano allo Ionio, duramente colpite dall’esondazione del fiume Crati che ha rotto l’argine nella serata di ieri in almeno 5 punti per come emerso dal primo sopralluogo della Protezione civile regionale.



“Nel corso del sopralluogo, il presidente Occhiuto, accompagnato dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dal sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini, dalla ProCiv regionale col dirigente Domenico Costarella, dal commissario del Consorzio di Bonifica, Giacomo Giovinazzo e dalle Forze dell’ordine, ha ribadito – si legge in una nota – il grande impegno profuso dalla Regione Calabria sin dalle prime ore dell’emergenza, con interventi tempestivi e un costante coordinamento sul territorio tuttora in corso”.



Nel confronto con gli amministratori locali e i tecnici, è stata inoltre confermata “la volontà di garantire il massimo impegno da parte degli organi regionali, soprattutto nella fase che si aprirà già da domani e che sarà decisiva: quella della ricostruzione, del ripristino della sicurezza e del sostegno concreto a cittadini, imprese agricole e attività colpite.

La presenza delle istituzioni regionali sul territorio rappresenta – conclude la nota – un segnale forte di attenzione e vicinanza a una comunità che sta affrontando una delle pagine più difficili della sua storia recente”.