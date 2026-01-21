City Now

Maltempo in Calabria: aggiornamento sugli interventi dei Vigili del Fuoco

Oltre 80 interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate prevalentemente in soccorso a persone, prosciugamenti, dissesti statici e danni causati dal vento e dalle intense precipitazioni

21 Gennaio 2026 - 16:43 | Comunicato Stampa

maltempo vigili

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco sul territorio calabrese a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando la regione.

Dalle ore 08:00 di oggi, 21 gennaio 2026, alle ore 15:00, i Vigili del Fuoco hanno complessivamente espletato 87 interventi, mentre 168 risultano ancora da espletare in base all’ordine di priorità, a conferma del perdurare delle criticità legate alle avverse condizioni meteo.

Dettaglio degli Interventi per Comando

Nel dettaglio, la situazione per singolo Comando risulta la seguente:

  • Catanzaro: 18 interventi espletati;
  • Cosenza: 17 interventi espletati;
  • Crotone: 17 interventi espletati;
  • Reggio Calabria: 17 interventi espletati;
  • Vibo Valentia: 18 interventi espletati.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate prevalentemente in interventi di soccorso a persone, prosciugamenti, dissesti statici e danni causati dal vento e dalle intense precipitazioni.

Il dispositivo di soccorso è stato potenziato per far fronte alle numerose richieste di intervento, garantendo la massima operatività su tutto il territorio regionale. La situazione è in costante monitoraggio e seguiranno ulteriori aggiornamenti.

