Alberi caduti, disagi alla viabilità stradale e ferroviaria e gravi danni alle serre nei comuni di Condofuri, Brancaleone, San Lorenzo e Palizzi

I disagi nella fascia ionica reggina che hanno interessato i comuni di Condofuri, Brancaleone, San Lorenzo e Palizzi devono essere al più presto risolti. Il forte vento ha causato la caduta di alberi e le conseguenti difficoltà nella viabilità – stradale e ferroviaria – e soprattutto, ha provocato ingenti danni alle aziende del territorio, in particolar modo alle strutture serricole, che da sempre contraddistinguono il sistema produttivo di colture orticole ad alto reddito.

Pertanto, queste criticità devono assolutamente rappresentare una priorità per tutte le istituzioni chiamate in causa.

Bisogna attivarsi tutti, ciascuno per le proprie competenze, affinché vengano sinergicamente adottati speditamente provvedimenti straordinari.