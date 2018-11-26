Un’ampia area depressionaria interessera’ da questa sera l’Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, lunedi’ 26 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Abruzzo, Molise e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, e’ stata valutata per la giornata di domani, martedi’ 27 novembre, allerta arancione sul settore orientale della Basilicata e sui versanti tirrenici settentrionali e centro-meridionali della Calabria; valutata, inoltre, allerta gialla sul Lazio, sull’Abruzzo, sul Molise, sulla Campania, sulla Puglia, sul resto della Basilicata e della Calabria, sulla Sicilia e su gran parte della Sardegna