Allerta meteo arancione: Conia proroga la chiusura di scuole e parchi

Disposta la proroga dell'ordinanza di chiusura per la giornata di domani di scuole cimitero, stadio, parchi e altri luoghi pubblici a rischio

“A seguito delle ultime comunicazioni pervenute dalla Protezione Civile, che segnalano nelle prossime ore un ulteriore aumento del rischio legato alle avverse condizioni meteo, ho disposto la proroga dell’ordinanza di chiusura per la giornata di domani delle: scuole di ogni ordine e grado, cimitero comunale, stadio comunale, parchi pubblici e altri luoghi pubblici ritenuti a rischio“.

È l’avviso arrivato da parte del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, a seguito della diramazione del nuovo bollettino meteo, che estende l’allerta arancione anche alla giornata di domani, venerdì 13 febbraio.

La decisione è stata assunta esclusivamente per tutelare la sicurezza di tutti.

Le previsioni indicano un’intensificazione dei fenomeni, con forti raffiche di vento e possibili criticità sul territorio. Invito pertanto tutta la cittadinanza a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari; evitare aree alberate per il rischio di caduta di alberi o rami; prestare massima attenzione a possibili smottamenti o frane; non sostare e non avvicinarsi alla zona del fiume Sharapotamo.

La prudenza e la collaborazione di ciascuno sono fondamentali in questo momento.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi attraverso i canali ufficiali.

Confido nel senso di responsabilità di tutti” le parole del Sindaco Michele Conia.