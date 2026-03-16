Maltempo a Reggio, ancora allerta arancione: si va verso la chiusura delle scuole

La Protezione civile della Calabria ha esteso anche alla giornata di domani l’allerta arancione per il maltempo su gran parte della Calabria.

In particolare, sulla base delle previsioni meteo, è stata diramata l’allerta arancione per tutta la fascia ionica e per quella tirrenica reggina.

Sul resto della regione è prevista un’allerta gialla. Secondo i dati, già da oggi pomeriggio le condizioni meteo sono date in peggioramento su tutta la costa ionica e nell’interno. Per martedi 17 marzo, scrive la Protezione civile “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica”.

Si attende la firma del sindaco

Secondo quanto filtra da Palazzo San Giorgio, il provvedimento sarebbe già pronto e manca soltanto la firma del sindaco facente funzioni Domenico Battaglia. L’ordinanza dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Comune di Rosarno ha già disposto la chiusura delle scuole per domani.