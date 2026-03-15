Maltempo a Reggio, allerta arancione: si va verso la chiusura delle scuole

La Protezione civile della Calabria ha diramato l’allerta arancione per maltempo. Sono previste piogge intense, temporali, forti raffiche di vento e possibili criticità sul territorio. Dopo la chiusura delle scuole già disposta in altri comuni calabresi, anche a Reggio Calabria si va verso lo stop alle lezioni.

Si attende la firma del sindaco

Secondo quanto filtra da Palazzo San Giorgio, il provvedimento sarebbe già pronto e manca soltanto la firma del sindaco facente funzioni Domenico Battaglia. L’ordinanza dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

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Verso lo stop alle lezioni

La decisione sarebbe legata al peggioramento delle condizioni meteo previsto per la giornata di domani. In attesa dell’ufficialità, tutto lascia pensare che anche Reggio si aggiungerà ai comuni che hanno già disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale.