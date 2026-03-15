Maltempo, la Protezione civile lancia l’allerta arancione in Calabria

In arrivo forti piogge e temporali. Disposta in via precauzionale la chiusura delle scuole in diversi comuni

La Protezione civile della Calabria ha diramato un bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologica, idraulica e idrogeologica per temporali.

Piogge intense e temporali sulla Calabria

Nel bollettino si legge che sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Le condizioni più intense sono attese soprattutto sui rilievi.

Possibili nubifragi ed esondazioni

Secondo la Protezione civile, con il livello di allertamento arancione sono possibili fenomeni temporaleschi in grado di evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti sul territorio. Non si escludono fenomeni di esondazione in corrispondenza di fiumi con bacini idrografici di dimensioni rilevanti.

Leggi anche

Scuole chiuse in diversi comuni

A seguito dell’allerta meteo, è stata disposta la chiusura delle scuole a Catanzaro, Vibo Valentia e in altri comuni della Calabria come misura precauzionale.

Seguiranno aggiornamenti.