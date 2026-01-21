Ciclone Harry, la Prefettura di Reggio: ‘Monitoraggio costante con sindaci e Forze dell’Ordine’

Il Prefetto coordina gli interventi per ripristinare la viabilità, con sospensioni sulla SS 106 e tra Melito e Crotone

La Prefettura monitora costantemente, in stretto raccordo con i Sindaci, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana e la Protezione Civile, l’evolversi dell’ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia di Reggio Calabria.

Si sono tenute diverse riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi – CCS, attivo da lunedì 19, per un esame congiunto della situazione nei territori dei vari Comuni e degli interventi in atto.

Le forti mareggiate e le intense piogge hanno comportato ingenti danni ai litorali di numerosi Centri del versante ionico, rendendo necessario in alcuni casi il trasferimento delle persone dalle abitazioni più esposte.

Sono state registrate alcune criticità per la viabilità provinciale e locale, a causa di smottamenti, esondazioni di corsi d’acqua e caduta di alberi, pali elettrici e detriti, con interventi tempestivi volti a ripristinare la sicurezza della viabilità.

Sospensione Circolazione Treni e Rischi Aggiuntivi

Particolare attenzione viene riservata, con un presidio fisso, al Torrente Laverde, la cui esondazione già questa mattina aveva reso necessaria la temporanea sospensione della circolazione sulla SS 106 tra Africo e Bianco.

Rimane ancora sospesa la circolazione dei treni tra Melito e Crotone, a causa delle forti mareggiate che hanno interessato il tracciato ferroviario che corre lungo la costa.

Il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento ai Sindaci ed a tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile impegnate nella gestione delle criticità, per il lavoro svolto, la collaborazione assicurata e la tempestività degli interventi, e richiama l’attenzione della popolazione a non tenere comportamenti che possano esporre a rischio l’incolumità personale.