Maltempo a Reggio, raffiche di 70-90 km/h: tre alberi giù in centro città – FOTO

Diversi alberi caduti in città a causa del forte vento

17 Febbraio 2026 - 09:41 | di Redazione

Reggio Calabria sta vivendo in queste ore una situazione di emergenza a causa del fortissimo vento che sta investendo la città. Le raffiche violente stanno causando il crollo di alberi e rami, mettendo in ginocchio alcune zone della città e creando disagi per i residenti.

Uno dei punti più colpiti è Piazza De Nava, dove sono caduti tre alberi.

Anche Piazza Unicef, di fronte la scuola ‘Carducci – Da Feltre‘, è stata colpita dal maltempo. Qui, oltre ai rami spezzati, il forte vento ha messo in pericolo i bambini che si trovavano nelle vicinanze. Fortunatamente, non si registrano né feriti né danni gravi.

La situazione, purtroppo, non sembra destinata a migliorare a breve, con nuove raffiche previste per le prossime ore. Le autorità locali hanno intensificato i controlli e sono al lavoro per rimuovere i rami caduti e per ripristinare la sicurezza nelle zone più colpite dal vento.

I cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione in queste ore di allerta meteo.

