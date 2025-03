Maltempo a Reggio, De Biasi: ‘Cumuli di rifiuti ovunque, l’Apocalisse si ripete’

“L’Apocalisse si ripete ed ahimè… ahinoi non si tratta di immagini di repertorio. Anche stavolta, per l’ennesima volta, le piogge delle ultime ore hanno completamente paralizzato Reggio Calabria con fiumi di fango, misti a rifiuti, che imperversano in molti quartieri della città”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, che prosegue:

“Cumuli di rifiuti, accumulatisi nelle ultime settimane, a causa della mancata e puntuale raccolta, galleggiano nelle strade della periferia nord. Altri giacciono riversi sui cigli delle strade, creando una situazione di pericolo tanto per la viabilità urbana ed extraurbana quanto per la sicurezza e la salute dei cittadini. Questi scenari, sintomatici di un deficit strutturale che si protrae ormai da anni, alimentano l’ indignazione dei cittadini reggini che invocano costantemente l’intervento delle autorità preposte. È chiaro come sia dovere delle istituzioni attivare una rete di interventi seri e programmati, volti non a tamponare periodicamente le situazioni di emergenza, ma a fornire una soluzione in nuce dell’atavico problema, perché è assurdo che, ancora oggi, un po’ di maltempo possa paralizzare un’intera città, esponendola al degrado e all’abbandono”.

