Completamento SS 106, tutto fermo per il tratto Locri-Ardore: l’appello dei cittadini

Il Movimento civico LocRinasce ha recentemente portato all’attenzione dei cittadini il tratto incompiuto della SS 106 Jonica, che collega Locri ad Ardore, e che da oltre un decennio attende il completamento a causa di mancanza di finanziamento. Nonostante i lavori del megalotto siano già stati appaltati, con gli espropri effettuati, gli indennizzi pagati ai legittimi proprietari e le opere provvisionali realizzate, il tratto rimane incompleto.

Leggi anche

Nel corso di un incontro tenutosi di recente, a cui hanno partecipato amministratori locali, rappresentanti sindacali e istituzionali, il Vescovo di Locri-Gerace e diverse associazioni locali, sono emerse forti preoccupazioni per la mancanza di finanziamento di questo tratto nonostante le risorse messe a disposizione dal Governo per la messa in sicurezza e ammodernamento della SS 106 Jonica. In particolare, è stato evidenziato che, mentre sono stati finanziati i lotti da Crotone a Catanzaro con ben 2,25 miliardi di euro, il tratto Locri-Ardore continua a rimanere fuori dai finanziamenti.

Leggi anche

Le scelte politiche che hanno portato all’esclusione di questo tratto sono state criticate dal Movimento LocRinasce, che ha parlato di disparità e disuguaglianze tra i territori. Questo tratto, che ha già visto l’impegno di importanti risorse pubbliche, continua ad essere trascurato nonostante la sua importanza strategica.

Appello alle istituzioni

Il Movimento LocRinasce ha quindi lanciato un appello alle amministrazioni locali affinché uniscano le forze per portare avanti le legittime aspirazioni della fascia di territorio che continua ad essere penalizzata. Inoltre, il movimento chiede a Governo e ANAS di fornire risposte chiare sui tempi necessari per il completamento del tratto Catanzaro-Reggio Calabria, che include il tratto Locri-Ardore.

Un futuro di sviluppo e partecipazione

Il Movimento LocRinasce continua a operare per favorire la partecipazione attiva dei cittadini, evitando soluzioni parziali e puntando invece a una visione sistemica e prospettica per lo sviluppo del territorio. L’obiettivo è evitare che il territorio rimanga ancora una volta escluso dalle politiche concrete di sviluppo e modernizzazione.