Reggio, Ripepi carica il centrodestra: “Il tempo della rinascita è vicino. Occhiuto e Cannizzaro due fuoriclasse”

“Dopo una meditata riflessione, voglio condividere con voi alcune considerazioni sulla manifestazione del Centrodestra svoltasi domenica al Teatro Cilea, gremito di militanti e cittadini”. Esordisce così Massimo Ripepi a 48 ore dall’evento del centrodestra tenutosi in riva allo Stretto.

È emerso chiaramente un messaggio: la nostra città è stanca di sopportare il peso di un’amministrazione disorganizzata, pericolosa e opaca, guidata da Giuseppe Falcomatà, che oggi più di ieri minaccia la trasparenza e la democrazia a Palazzo San Giorgio per potere essere libera di farsi un anno di campagna elettorale senza essere controllata. Vogliono ingannare i cittadini senza essere disturbati da nessuno“, le parole di Ripepi.

La ricandidatura di Roberto Occhiuto e l’impegno di Francesco Cannizzaro

“Due notizie importanti hanno segnato l’evento: Roberto Occhiuto, un vero fuoriclasse della politica del fare, ha confermato la sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali, e chiunque si schiererà contro di lui avrà poche chance di successo.

Inoltre, l’altro fuoriclasse Francesco Cannizzaro ha assicurato che presto Reggio Calabria sarà liberata da dieci anni di vuoto politico-amministrativo che hanno ridotto la nostra città in macerie”.

L’impegno di Alternativa Popolare per Reggio Calabria

“Questi due interventi bastano per tranquillizzare il popolo di Centrodestra che vuole vedere la coalizione unita e ben guidata verso la vittoria. Voglio ringraziare Francesco Cannizzaro per il saluto rivolto a me e alla rappresentanza di Alternativa Popolare presente al Teatro Cilea, sottolineando il contributo che potremo dare alla vittoria del Centrodestra nelle prossime elezioni comunali.

Il nostro partito, da poco entrato nella coalizione di Centrodestra nazionale, ha come obiettivo salvare l’Italia dalla deriva di una sinistra elitaria, giustizialista e inconcludente che ha portato solo distruzione nei nostri territori”.

Una nuova speranza per Reggio Calabria

“È tempo di unirci e ritrovare la speranza di una rinascita. Alternativa Popolare e Rivoluzione Rheggio 743 a.C. sono qui per servire il bene e la giustizia, al fianco di tutti voi, per una nuova Rheggio“, ha concluso il consigliere comunale di opposizione.