Manifestazioni finali all’Istituto “Galluppi-Collodi-Bevacqua”

A conclusione dell’anno scolastico, i cortili dei vari plessi dell’Istituto comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua”, hanno fatto da cornice alle manifestazioni finali. A partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi e le Scuole Primarie Galluppi e Collodi, dove a turno le varie classi hanno rappresentato il proprio recital all’insegna del ritmo, della musica e del canto corale.

A fare da spettatori la dirigente Mariantonia Puntillo, i genitori, i nonni e gli stessi docenti che hanno avuto modo di apprezzare le performance dei piccoli protagonisti che hanno cantato e ballato, allietando il pubblico e dando prova delle loro delle loro abilità motorie ed espressive.

Queste manifestazioni hanno rappresentato un importante momento di verifica dei vari percorsi didattici interdisciplinari sviluppati durante l’anno scolastico, avendo come tematica trasversale “Reggio -Città metropolitana”.

I temi dei percorsi su Reggio città metropolitana

In particolare sono stati trattati : “Gusti ,Sapori e Odori di Reggio-Città metropolitana “ ( classi prime)-“Il verde di Reggio” (classi seconde)- “Miti e leggende” (classi terze)- “Turismo e Cultura” ( classi quarte)-”Tradizioni e Folklore” ( classi quinte)

In un’ottica di inclusione,tutti gli alunni ha avuto così l’occasione di essere piccoli protagonisti e di dare il meglio di sé.

Awards Day e concerto dell’Orchestra d’Istituto

Nell’ambito delle Manifestazioni finali si è svolta, presso la Sala Conferenze del plesso Collodi , la Cerimonia di consegna degli attestati –AWARDS DAY– agli alunni della Scuola secondaria di i° grado Bevacqua , che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico ,partecipando a vari Concorsi e ai Giochi Sportivi Studenteschi .

A concludere le manifestazioni finali, Il Concerto dell’Orchestra d’Istituto che ha avuto luogo il 9 giugno presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Corrado Alvaro.