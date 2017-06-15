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Manifestazioni finali all’Istituto “Galluppi-Collodi-Bevacqua”

Recital delle classi, cerimonia degli attestati e concerto dell'Orchestra d'Istituto chiudono l'anno scolastico nei plessi dell'Istituto comprensivo

15 Giugno 2017 - 08:24 | di Vincenzo Comi

Manifestazioni finali dell'Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria

A conclusione dell’anno scolastico,  i cortili dei vari plessi dell’Istituto comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua”, hanno fatto da cornice alle manifestazioni  finali. A partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi e  le Scuole Primarie Galluppi e Collodi, dove a  turno le varie classi hanno  rappresentato  il proprio recital  all’insegna del ritmo, della musica e del canto corale.

A fare da spettatori  la dirigente Mariantonia Puntillo, i genitori, i nonni e gli stessi docenti che hanno avuto modo di apprezzare le performance dei piccoli protagonisti che hanno   cantato e  ballato, allietando  il pubblico e dando prova delle loro  delle loro abilità motorie ed espressive.

Queste manifestazioni hanno  rappresentato  un  importante momento di verifica  dei vari percorsi didattici interdisciplinari sviluppati durante l’anno scolastico, avendo come tematica trasversale “Reggio -Città metropolitana”.

I temi dei percorsi su Reggio città metropolitana

In particolare sono stati trattati : “Gusti ,Sapori e Odori di Reggio-Città metropolitana “ ( classi prime)-“Il verde di Reggio” (classi seconde)- “Miti e leggende” (classi terze)- “Turismo e Cultura” ( classi quarte)-”Tradizioni e Folklore” ( classi quinte)

In un’ottica di inclusione,tutti gli  alunni  ha avuto così l’occasione di essere  piccoli protagonisti  e  di dare il meglio di sé.

Awards Day e concerto dell’Orchestra d’Istituto

Nell’ambito delle Manifestazioni finali si è svolta, presso la Sala Conferenze del plesso Collodi , la Cerimonia di consegna degli attestati –AWARDS DAY– agli alunni della Scuola secondaria di i° grado Bevacqua , che si sono distinti   nel corso dell’anno scolastico ,partecipando a  vari Concorsi e ai Giochi Sportivi Studenteschi .

A concludere  le manifestazioni finali, Il Concerto dell’Orchestra d’Istituto che ha avuto luogo il 9 giugno presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Corrado Alvaro.

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