Reggio, roll-up per il NO in tribunale diventano un caso nazionale. Gasparri: ‘Immagini raccapriccianti’

Il senatore si rivolge al Presidente della Repubblica: "Questi atteggiamenti dei magistrati dentro i tribunali sono gravi e intollerabili"

“Per tacere del resto, leggiamo esterrefatti di cene con sottoscrizione promosse con la propria sigla dall’Associazione nazionale magistrati. Come se si trattasse di un partito o di una qualunque associazione privata e non dell’associazione che raggruppa coloro che dispongono della libertà e della reputazione dei cittadini italiani.

Una condotta scandalosa, degna del carnevale di Rio, non dell’ordine giudiziario. Come se non bastasse, vediamo immagini raccapriccianti del tribunale di Reggio Calabria, all’interno del quale sono stati collocati sei pannelli di 2 metri per 2 di propaganda referendaria dell’Associazione nazionale magistrati”.

A scriverlo, in un post su Facebook è Maurizio Gasparri, Senatore Capogruppo di Forza Italia.

“Se io mi recassi con un volantino del mio movimento politico all’interno di un tribunale sarei giustamente allontanato dai carabinieri, perché non sono luoghi adatti per la propaganda politica di parte. Invece i magistrati, abusando del loro ruolo, arrivano a fare questo.

Chiedo pubblicamente al Presidente della Repubblica se queste cose sono compatibili con il suo appello. Presidente Mattarella, questi atteggiamenti dei magistrati dentro i tribunali sono gravi e intollerabili. La prego di intervenire quale presidente del CSM, perché il suo appello alla sobrietà e al senso di responsabilità cadrebbe nel vuoto in caso diverso”.