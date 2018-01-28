Manita neroarancio contro Casale! Adesso è lecito sognare – FOTO
La Viola batte Casale 63-55 davanti a 4500 spettatori: la cronaca quarto per quarto, il tabellino e la fotogallery della partita
28 Gennaio 2018 - 19:40 | di Domenico Suraci
La Viola si presenta con il roster al completo, Casale invece è senza l’infortunato Blizzard.
Il primo quarto: Fabi scalda il Palazzetto
PRIMO QUARTO. Una penetrazione di Fabi scalda il Palazzetto. Dopo altri due punti di Fabi, risponde Tommasini. E’ una tripla di Roberts a portare il risultato sull’8 a 2.Roberts continua a pungere. Un errore di Baldassare apre il gioco a Casale. Risponde subito Fabi con una tripla.
Sul 13 a 8, Calvani chiama time out, per ritemprare le energie soprattutto nervose dei neroarancio.
Diverse rotazioni per i reggini. Il primo quarto si chiude con il punteggio di 17 a 14 per i padroni di casa che commettono qualche errore di troppo, permettendo a Casale di avvicinarsi.
Secondo quarto: la tripla di Roberts ferma Casale
SECONDO QUARTO. Nel secondo quarto viene arrestata la verve avversaria da una tripla di Roberts. Numerosi gli attacchi di entrambe le compagini altrettanti gli errori, il punteggio si mantiene basso sul 22 a 20. Denegri realizza i due punti del pari a 3 minuti e 29 secondi dal termine del primo tempo. Benvenuti su assist di Caroti. Che a seguire realizza anche unta tripla. Fasi concitate, la Viola ne approfitta. Si val all’intervallo lungo con il punteggio di 29 a 24. Il punteggio molto basso dimostra il nervosismo sul parquet.
TERZO QUARTO. Il terzo quarto riprende con 5 punti per i neroarancio realizzati da Baldassare, Fabi. Il punteggio e’ di +13 per i neroarancio. Una tripla di Casale riporta i giochi sul +10. Un paio di giocate permetono ai neroarncio di portarsi sul 42 a 29. L’inerzia del gioco e’ tutta neroarancio. Il publico e’ in disibilio.
Una tripla di Severini spegne l’entusiasmo, comunque i reggini si mantengono sul piu’ 10.Qualche errore di troppo ridimensiona i neroarancio che comunque si mantegono a nove punti di distanza prima dell’ultimo quarto.
L’ultimo quarto e il tecnico a Calvani
ULTIMO QUARTO. Un tecnico a Coach Calvani, infuoca il palazzetto. Roberts prende in mano la squadra,segna e si prende anche il tiro libero. Una tripla fondamentale di Baldassare tiene alla distanza Casale. Il punteggio e’ di 53 a 43. Rossato spezza il fiato agli avverari con una tripla. Riprendono le fasi concitate, Casale si innervosisce ne approfittano i reggini che a suon di canestri si portano sul +18 che gestiscono abilmente fino alla fine del match che si chiude con il punteggio di 63 a 55.
Note: 4500 presenti.
Metextra Reggio Calabria – Novipiù Casale Monferrato 63-55 (17-14, 12-10, 18-14, 16-17)
Metextra Reggio Calabria: Agustin Fabi 18 (3/4, 3/4), Chris Roberts 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Benvenuti 10 (4/7, 0/0), Andrew joseph Pacher 8 (1/2, 2/3), Lorenzo Caroti 7 (1/3, 1/4), Patrick Baldassarre 4 (0/1, 1/2), Riccardo Rossato 3 (0/5, 1/1), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/1), Allen Agbogan 0 (0/1, 0/1), Tommaso Carnovali 0 (0/1, 0/2), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0), Simone Ciccarello 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Agustin Fabi, Andrew joseph Pacher 7) – Assist: 19 (Lorenzo Caroti 5)
Novipiù Casale Monferrato: Aleksandar Marcius 15 (5/6, 0/0), Giovanni Tomassini 13 (5/12, 0/2), Simone Bellan 9 (1/3, 1/6), Fabio Valentini 9 (2/2, 1/6), Davide Denegri 4 (2/6, 0/4), Luca Severini 3 (0/3, 1/4), Niccolò Martinoni 2 (1/3, 0/3), Alberto Ielmini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cattapan 0 (0/0, 0/0), jamarr Sanders 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Aleksandar Marcius 15) – Assist: 10 (Giovanni Tomassini 4)
QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI MAURIZIO POLIMENI
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