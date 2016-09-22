Un reggino tra gli esperti innovatori del Festival ‘Heroes meet’

Al via Heroes, meet in Maratea, è una tre giorni dedicata a futuro e innovazione nella cornice da favola offerta dalla suggestiva cittadina lucana.

Dal 21 al 23 settembre giovani e meno giovani innovatori dall’Italia e dal mondo si incontreranno per dar vita al primo Euro-Mediterranean Coinnovation Festival con l’obiettivo di raccogliere i più ispirati eroi del nostro tempo e fornire un’occasione di approfondimento, co-progettazione, formazione e networking.

Leader d’impresa, business angels e investitori, intellettuali, creativi, policy makers e startup, insieme per fornire una risposta concreta alle principali sfide economiche e sociali del giorno d’oggi. Sui tavoli di discussione i grandi temi posti anche a livello europeo dall’Entrepreneurship 2020 Action Plan: energia e ambiente, agricoltura e alimentazione, educazione e innovazione, cultura e turismo

In questa ricca cornice il 22 settembre avrà il suo spazio anche un reggino, Ken Curatola (Dr in Economia Aziendale e Management, giornalista e Social Media Manager oltre che Dirigente del Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria) insieme con altri giovani Instagram Specialist, terrà un workshop dal titolo “Instagram per le startup: un concreto supporto allo sviluppo del business”, che si articolerà in 5 macro-tematiche legate al Social visuale:

1 Instagram: the king of Social Media Engagement

2 Visual storytelling: il modo più efficace per promuovere un brand

3 Influencer Marketing e Digital PR: eventi e Social Media Tour

4 Le Community di Instagramers: hashtag projects, challenge fotografici

5 Metriche Instagram: come misurare i risultati di un progetto

E’ sicuramente un gran motivo d’orgoglio e di rivalsa che un evento di caratura internazionale dedicato all’innovazione si tenga al sud ed è ancora più degno di risalto che tra i relatori ci siano personalità che sono nate e cresciute nella nostra città e sviluppano professionalità uniche in ambito internazionale sempre dalla città dello Stretto.

Lo stesso Ken Curatola ha dichiarato: “Per me è un grande motivo d’orgoglio essere ospite ad un evento di questa caratura, mi fa capire che nonostante alcune carenze la nostra terra può innovare ed innovarsi, che essermi rimesso in gioco diventando professionista nel mondo del social è la strada giusta, anche così i nostri giovani possono trovare una strada per il proprio futuro, innovare ed inventarsi.”

Oltre al worskhop il calendario è ricchissimo di incontri tematici, laboratori, workshop, pitch competition, performance e musica. Un racconto sull’innovazione dal carattere internazionale che, tra i tanti, coinvolgerà personalità quali Ashlin Burton, international business leader; Chiara Montanari, prima italiana a capo di una spedizione in Antartide; Gillian Ferrabee, protagonista del successo del Cirque Du Soleil con il suo Creative Lab; Neil Harbisson, primo uomo cyborg in grado di ascoltare i colori; Nicola Palmarini, uomo chiave dei laboratori IBM al MIT di Boston; Yannick Kwik, alla guida delle celebri FuckUp Nights,

Consigliamo a tutti di non perdere questo importante appuntamento con il futuro, per crescere e per conoscere.