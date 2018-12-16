Marcello Fonte ha ricevuto il prestigioso “Premio VincenzoCrocitti” International

Il 12 dicembre 2018; destinatario de “IL VINCE”, come “Attore Rivelazione dell’Anno” ha ricevuto il premio alla presenza del Direttore Generale e autore del Premio, Francesco Fiumarella e di alcuni membri della Direzione presso il “Nuovo Cinema Palazzo” di Roma prima della presentazione del libro autobiografico dello stesso Fonte, “Notti Stellate” (Einaudi Editore).

La VI edizione del Premio Vincenzo Crocitti a Roma

La VI Edizione del Premio Vincenzo Crocitti, premio dedicato al grande caratterista italiano Vincenzo Crocitti, noto per aver vinto “Il David di Donatello” e “Il Nastro d’Argento” per la sua interpretazione ne “Il Borghese Piccolo Piccolo”, accanto all’ineguagliabile Alberto Sordi, si è svolta a Roma il 2 dicembre scorso, presso il Green Park Hotel Pamphili.

In quell’occasione, per impegni sopravvenuti, Marcello è stato impossibilitato ad essere presente ed aveva inviato un video messaggio con il quale ha salutato tutti i presenti ringraziando principalmente il Direttore Generale del Premio per il prestigioso riconoscimento.

Le parole di Fonte e di Fiumarella alla consegna

Marcello Fonte al momento della consegna del Premio si è mostrato lusingato e commosso di ricevere “IL VINCE” ed ha voluto sottolineare che, oltre a ricevere premi, quello che conta per lui è lavorare. Ed in effetti anche in fase di consegna Fonte era attentissimo ai preparativi che intorno a lui si stavano svolgendo all’interno del cinema per la presentazione di “Notti Stellate”. Fiumarella evidenzia la grande passione che ha riscontrato in Fonte che ha visto lampeggiare dai suoi vividi occhi di un piccolo uomo del sud… caratteristiche che accomunano Marcello con Vincenzo. Quella “piccolezza” che rende gli uomini veramente grandi.