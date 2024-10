Marchio Reggina, Ripepi: ‘Il sindaco ha fallito’. Poi il plauso a Ballarino

E’ stato uno dei maggiori oppositori di Brunetti e successivamente del sindaco Falcomatà nel momento in cui il primo cittadino ha deciso di essere della partita rispetto all’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina. Dopo l’aggiudicazione avvenuta nella mattinata di oggi davanti al Giudice Delegato, ai nostri microfoni il consigliere Massimo Ripepi ha commentato: “Penso che Bandecchi ha fatto tutto quello che poteva fare per il bene della città e dei tifosi, ulteriore dimostrazione di amore per la città. Poteva fare azione di forza, ne aveva motivo viste le recenti dichiarazioni di Falcomatà e aveva il potere economico, invece ha preferito un gesto distensivo.

Falcomatà ha totalmente sbagliato a fare questa operazione con soldi pubblici, non c’era bisogno, l’ha condotta solo per motivi politici. La Fenice ha vinto questa battaglia, la linea del sindaco ha fallito, aveva desiderio di ostacolare Bandecchi. Ballarino? Un plauso, lo aveva scritto nel business plan e lo ha fatto, per una volta ha mantenuto quanto previsto quindi bisogna fargli un plauso“.