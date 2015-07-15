Marco Travaglio e Giorgia Salari al Castello Normanno a Rende

Dopo i successi di “Promemoria”, “Anestesia Totale” e “È Stato la Mafia”, il giornalista, scrittore e volto noto della tv, Marco Travaglio, torna a teatro con un nuovo, graffiante e irriverente spettacolo. “Slurp – Lecchini, Cortigiani & Penne alla Bava. La stampa al servizio dei potenti che ci hanno rovinati”, questo il titolo completo dello spettacolo nel quale il giornalista, con la consueta ironia e acutezza, analizza il rapporto fra l’universo dei mezzi di comunicazione e gli organi di potere, un rapporto che, come dimostrerà il protagonista, si rivela spesso poco trasparente.

In questo nuovo recital teatrale, tutto da ridere per non piangere, che vede anche la partecipazione della giovane attrice Giorgia Salari(Zodiaco, Il Giovane Favoloso, I pilastri della società, RiccardoIII) per la regìa di Valerio Binasco, Travaglio racconta come i giornalisti, gli intellettuali e gli opinionisti servili hanno beatificato, osannato, magnificato, propagandato e “smarchettato” la peggior classe dirigente del mondo, issando sul piedistallo politici incapaci di ogni colore, ma(g)nager voraci, (mi)prenditori falliti che hanno quasi distrutto l’Italia e stanno completando l’opera.

Cronache da Istituto Luce, commenti da Minculpop, ritratti da vite dei santi, tg e programmi di regime hanno cloroformizzato l’opinione pubblica per portare consensi e voti a un regime castale e molto spesso criminale che in un altro Paese sarebbe stato spazzato via in pochi mesi, e che invece in Italia gode dell’elisir di vita eterna. Un recital terapeutico, un’arma di autodifesa, un antidoto satirico che ci aiuta a guarire – ridendo – dai virus del conformismo, della piaggeria, della creduloneria, dell’autolesionismo e della sindrome di Stoccolma, che porta noi italiani a innamorarci immancabilmente del Nemico. Che ci rovina e ci rapina col sorriso sulle labbra, mentre noi teniamo la testa ben affondata nella sabbia. Il 16 Luglio lo spettacolo sarà presentato al Castello Normanno