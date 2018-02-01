L'assessore alla Mobilità e Smart City commenta il biglietto elettronico dell'app Atam: un passo nel percorso verso una mobilità sostenibile

« L’implementazione dell’app per smartphone Trasporto Pubblico di Atam che consente di dotarsi di biglietto elettronico on line per viaggiare sui mezzi comunali è l’ulteriore tassello di quel percorso pensato dall’amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, rivolto a rendere la mobilità pubblica sempre più a misura delle esigenze del cittadino ».

E’ quanto dichiara l’Assessore alla Mobilità e Smart City di Reggio Calabria, Giuseppe Marino nel varare questo ulteriore step innovativo realizzato a cura della azienda di trasporto metropolitano Atam, di cui il Comune di Reggio Calabria è socio unico.

«La programmazione portata avanti all’interno di un piano della mobilità sostenibile e di un preciso disegno sulla conurbazione nell’area metropolitana, sta pian piano rilasciando i suoi frutti – dichiara Giuseppe Marino – per venire incontro a nuovi utenti, alla fascia giovane e non solo, che usa quotidianamente lo smarthphone e ci auguriamo, sempre di più, anche i mezzi pubblici».

«Grazie all’app Trasporto Pubblico di Atam che si può scaricare su tutti i dispositivi smartphone – ricorda Marino – se il 2017 dei trasporti si era concluso con la possibilità di monitorare il percorso degli autobus cittadini, apriamo il 2018, garantendo la possibilità di prendere i mezzi Atam laddove ciascuno si trova, avendo praticamente sempre a disposizione un biglietto che non richiede faticose ricerche».

Il percorso di innovazione dell’assessorato Smart City

L’assessore Marino incastona questo ulteriore risultato all’interno del percorso di innovazione e partecipazione avviato dall’assessorato Smart City e Mobilità.

« Nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi, se è interesse comune invitare i cittadini a comportamenti individuali e collettivi che portino ad una buona mobilità – aggiunge l’avvocato Giuseppe Marino – l’amministrazione Falcomatà sta cercando di rendere credibile l’invito, facendosi carico di affrontare, per la prima volta dopo anni, quelle criticità evidenziate anche nel corso delle assemblee partecipative organizzate nel corso dello scorso anno ».

«Oggi gli utenti del trasporto pubblico comunale possono conoscere in tempo reale variazioni di percorso, tempi di attesa e di interconnessione, acquistare il biglietto grazie all’uso delle nuove tecnologie e all’implementazione del sito e la creazione dell’Urp di Atam» conclude Marino.

Più trasporto pubblico, meno auto private

L’assessore a Mobilità e Smart city comunale è netto nel rimarcare quest’ultimo punto programmatico e di valore.

«Vogliamo incoraggiare realmente i cittadini a mettere da parte i mezzi privati – conclude Marino – per questo l’assessorato ogni giorno si adopera con un unico obiettivo: rendere sicuri i cittadini di essere sostenuti da un trasporto pubblico affidabile».