Marra (M.A.P.)"Ai reggini non interessano i litigi di Falcomatà & company"

Il Presidente del M.A.P., Dr. Pietro Marra, analizza lo stallo delle trattative relative alla composizione della nuova giunta a Reggio Calabria.

“E’ da quasi due mesi che assistiamo a riunioni interpartitiche nella speranza che tutto finisca presto e che si arrivi ad avere una Giunta Comunale in grado di attivarsi per politiche sociali ed economiche visto le varie problematiche di moltissime famiglie in città.

Alla gente non interessano i litigi e le riunioni politiche tra il Sindaco e i vari partiti per questioni di “poltrone” e compiti da assegnare, quello che interessa è la grave situazione economica e sociale che si vive in città negli ultimi anni.

“Non sperate quindi nelle dimissioni di nessuno, lo dico da anni, ne da parte della maggioranza ne dalla parte della minoranza in quanto in politica si gioca di strategie politiche e di opportunità che nessuno si lascia scappare, specialmente dopo gli aumenti che l’ A.N.C.I. ha fatto recentemente.

Si andrà a votare sicuramente nel 2026 salvo colpi di scena o interventi della magistratura e tanti già sono usciti allo scoperto, come Il Dott. Lamberti Castronuovo che ammirò per la realtà sanitaria che ha creato a Reggio, il Dott. Massimo Ripepi ex collega di Fratelli d’Italia, attivo da sempre sul territorio reggino che porta avanti battaglie per la nostra Reggio e tanti altri personaggi politici e non che piano piano stanno portando avanti iniziative e proteste con associazioni e comitati di quartiere che non intendono arrendersi e vedere sprofondare Reggio nell’abisso totale.

Ovviamente neanche noi come Movimento Autonomo Popolare staremo a guardare e come in ogni tornata elettorale faremo in modo di presentare la nostra lista anche in unione con altre, perchè la città non merita i periodi neri che sta attraversando ed è per questo che con l’anno nuovo inizieremo subito con delle riunioni programmatiche, per valutare la discesa in campo come nostro candidato Sindaco di una persona con grande professionalità, determinazione e rigore nonché vicina alle Forze Armate.