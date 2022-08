Domenica al museo: il MArRC nella Top 15 nazionale con oltre 2700 ingressi

Grande successo al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che per la “domenica al museo”, si posiziona tredicesimo nella Top 15 nazionale dei musei e luoghi della cultura statali con maggiore affluenza. Oltre 2700 visitatori hanno visitato i Bronzi di Riace e di Porticello, scegliendo di trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della scoperta del proprio patrimonio.

Lo stesso ministro Dario Franceschini ha commentato positivamente i risultati dell’iniziativa ministeriale: «Dopo la lunga parentesi della pandemia, finalmente sono tornate le file nei musei e nei parchi archeologici- ha dichiarato I dati di affluenza dei visitatori di domenica sono significativi e confermano come in molti musei statali si sia finalmente tornati a numeri pre-Covid. La domenica gratuita è una festa di popolo che vede insieme famiglie, turisti e italiani che vogliono riscoprire i musei delle proprie città e territori» è il commento del Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

A partire da domani, mercoledì 10 agosto, si entrerà nel cuore della programmazione estiva e delle celebrazioni che quest’anno rendono protagonisti i Bronzi di Riace, a cinquant’anni dal loro ritrovamento.

Appuntamento alle ore 17:30 per l’inaugurazione della mostra “I Bronzi di Riace. Un percorso per immagini.” curata dal Direttore del Museo, Carmelo Malacrino: con foto di Luigi Spina. “Un tributo alla bellezza e alla potenza iconografica dei Bronzi di Riace” -afferma il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino.

Giovedì 11 agosto alle ore 21:00, per il ciclo di incontri “Melodie d’estate”, gli studenti del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretto dal prof. Romano, si esibiranno nella splendida terrazza che affaccia sullo Stretto, tra le note di opere di Donizetti, Puccini e Bellini.

«Le iniziative proposte mirano a trasformare l’anniversario dei Bronzi in un’opportunità di promozione e valorizzazione per tutto il territorio- prosegue Malacrino. Sono il frutto di collaborazioni, sinergie e reti istituzionali che hanno contribuito ad arricchire l’offerta culturale del MArRC, trasformando il Museo in luogo inclusivo e dinamico col territorio circostante».

Si proseguirà venerdì 12 agosto, alle ore 17:30, con il taglio del nastro in Piazza Paolo Orsi per la mostra “Gli Eroi e la Magna Grecia. Insieme per i Bronzi di Riace”. Un vero e proprio tributo ai Bronzi di Riace, nato dalla sinergia con i principali Musei della Magna Grecia: Napoli, Campi Flegrei, Paestum e Velia, Taranto, Matera, Sibari e tutti i Musei della Calabria.

Sabato 13 agosto, alle ore 21:00, dopo il successo della prima edizione, tornerà il “Premio Bronzi di Riace”, conferito a personalità che si sono distinte nel campo della cultura, della promozione, della tutela e della scienza per i beni culturali. Un appuntamento speciale, a pochi giorni dalla ricorrenza del cinquantesimo anniversario dalla scoperta.

Lunedì 15 agosto è prevista l’apertura straordinaria del Museo, un’occasione speciale per trascorrere la festività all’insegna della cultura e della fruizione del proprio patrimonio. E martedì 16 agosto il Museo sarà aperto al pubblico nei consueti orari, per permettere di ammirare i tesori custoditi e, in particolare, i Bronzi, nel giorno dell’anniversario del loro ritrovamento.