Marvel Studios: quali novità ci aspettano nei prossimi anni?

di Davide Gallo – L’ultimo film prodotto dalla Marvel non ha fatto che sottolineare un dato: il mondo intero, compresi gli italiani, adora i suoi film e non può più farne a meno.

Un successo testimoniato dagli incassi mostruosi portati dall’ultima fatica di casa Marvel: ‘Captain America: Civil War‘. Stando ai dati rilevati dalla Universal, la casa che ha prodotto il capolavoro in questione, ha portato a casa quasi un miliardo di dollari, piazzandosi dietro solo ad Avengers, Age of Ultron e ovviamente Iron Man 3.

Non è dunque inesatto parlare di un’autentica Marvel–mania che si sta diffondendo anche presso i nostri confini, con una velocità ed una potenza che nulla avrebbe da invidiare ai super-poteri dei sopracitati supereroi: la gente va infatti matta per tutto ciò che concerne questo universo, al punto da lanciarsi a capofitto sulle App gratuite per Smartphone e soprattutto sui prodotti di merchandising come ad esempio le bellissime t-shirt Marvel, acquistabili online.

Un futuro ricco di film.

Se pensate che ‘Captain America: Civil War‘ abbia rappresentato la ciliegina di una torta fatta di storie, emozioni ed effetti speciali, allora forse non avete ancora capito quanto la Marvel punti in grande. L’ultimo capolavoro, infatti, è in realtà il primo di una serie di ben 9 film che vedranno la luce entro il 2019: un’autentica abbuffata di pellicole che, ne siamo certi, farà ulteriormente schizzare alle stelle la fama della Marvel.

Si comincia con Doctor Strange e Guardiani della Galassia 2

I primi film che usciranno nelle sale appartenenti alla cosiddetta ‘Fase 3‘ della Marvel, saranno Doctor Strange e Guardiani della Galassia 2: il primo racconterà le vicissitudini di un dottore impossibilitato a operare e deciso nell’investigare la magia, mentre il secondo (attesissimo da anni) sarà il sequel delle avventure della nostra ciurma spaziale preferita. Uscite previste fra il 2016 ed il 2017.

Spiderman e Thor: si fa sul serio

‘Spiderman: Homecoming’ e ‘Thor: Ragnarok’ saranno i primi pesi massimi ad eccitare le folle. Il primo film racconterà le avventure di un Uomo Ragno giovanissimo ed inesperto, mentre il secondo proseguirà l’incredibile saga di Thor e avrà un impatto decisivo sull’universo Avengers. Entrambi usciranno nel 2017.

Da Pantera agli Avengers, passando per gli altri

‘Black Panther’ racconterà la storia di Pantera, personaggio che abbiamo conosciuto in Civil War, mentre molto attesi saranno i 2 nuovi film sugli Avengers, previsti a cavallo del 2018 e del 2019: sui 3 film si sa poco o nulla. Lo stesso discorso vale per Ant-Man & The Wasp, Captain Marvel e Inhumans: l’unica cosa di cui possiamo essere certi, è che si tratterà dei soliti capolavori.