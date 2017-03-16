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A marzo tornano le giornate FAI: ecco i siti scelti in Calabria

Il 25 e 26 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: palazzi, chiese, castelli e musei calabresi aperti ai visitatori, ecco i siti scelti

16 Marzo 2017 - 15:13 | di Federica Geria

Castello feudale, uno dei siti delle Giornate FAI di Primavera in Calabria

Al Mibact sono state presentate le Giornate di Primavera 2017 Fai, il più importante evento in piazza dedicato ai beni culturali, una grande festa culturale e di condivisione, dove per due giorni, palazzi, giardini, borghi e monumenti saranno totalmente a disposizione dei visitatori.

L’iniziativa, giunta alla venticinquesima edizione, come si legge in un comunicato del Fai, “ha contribuito a ricostruire un ponte tra circa nove milioni di persone che hanno partecipato e il territorio in cui vivono attraverso la riscoperta di luoghi speciali, dove è scritta la nostra storia e la nostra identità”.

Le giornate Fai si svolgeranno il 25 e il 26 marzo, due giorni in cui scoprire luoghi e storie delle nostra terra. In Calabria infatti sono stati scelti diversi siti per ogni provincia. Ecco l’elenco: Reggio Calabria: a Placanica il convento dei Padri Domenicani e la Chiesa di Santa Caterina di Alessandria, il castello feudale, la Chiesa Matrice di San Basilio Magno, il castello Lamberti di Stignano; a Campo Calabro il Forte Siacci di Matiniti Superiore; a Bova il Museo della Lingua Greco-Calabra. Cosenza: a Civita il Ponte del diavolo, il Belvedere e la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. A Rossano la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, la Chiesa della Panaghia, il museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”, il museo diocesano e del Codex Purpureus, palazzo Labonia ora Gurgo di Castelmenardo. Catanzaro: la Chiesa Matrice di Soverato e Soverato vecchia, la Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia di Catanzaro, la Chiesa e l’Oratorio del Rosario, il convento dei Capuccini con la chiesa di Santa Maria degli Angeli, il convento di Santa Caterina da Siena, il convitto nazionale Pasquale Galluppi. Vibo Valentia: le antiche mura greche, il quartiere romano, il tempio del Belvedere a Vibo Valentia. Crotone: la Cavalcata di Santa Anastasia a Santa Severina, l’ex convento dei Cappuccini di Crotone.



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