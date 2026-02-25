Reggio, all’Accademia di Belle Arti la Masterclass con il regista Matteo Tarasco 

"Masterclass su sceneggiatura e drammaturgia", un appuntamento formativo di alto profilo dedicato ai Miti dello Stretto e alle nuove prospettive dell’impresa teatrale contemporanea

Il 26 e 27 febbraio l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ospiterà la Masterclass su sceneggiatura e drammaturgia curata dal regista Matteo Tarasco; un appuntamento formativo di alto profilo dedicato ai Miti dello Stretto e alle nuove prospettive dell’impresa teatrale contemporanea.

L’iniziativa inaugura il ciclo di masterclass promosso dal Centro Giovanile GenerAttivi che proseguirà con gli appuntamenti di ArteTerapia e Scenografia Immersiva e si inserisce nel protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; con il supporto del programma POC_RC_I.3.1.t – “LARGO AI GIOVANI”.

Obiettivo del progetto è rafforzare competenze innovative e professionalizzanti, sostenendo i giovani talenti del territorio in un percorso concreto di crescita artistica e imprenditoriale.

Dalla scrittura alla regia teatrale

La Masterclass rappresenta un’opportunità unica per aspiranti registi, drammaturghi, attori e creativi interessati ad approfondire il linguaggio della regia teatrale: dalla scrittura scenica alle strutture narrative, fino alle dinamiche creative che trasformano un’idea in esperienza performativa.

Non solo formazione artistica, ma anche orientamento all’impresa culturale. L’incontro offrirà strumenti pratici a chi desidera avviare un’attività nel settore dello spettacolo, valorizzando la cultura locale e promuovendo il territorio attraverso narrazioni contemporanee.

Il percorso sui miti dello Stretto

La due giorni si inserisce nel percorso del Laboratorio di Storytelling e Music Producer del Centro Giovanile GenerAttivi, che ha recentemente realizzato una compilation musicale e narrativa dedicata ai Miti dello Stretto, di prossima pubblicazione.

La Masterclass introdotta dal Direttore dell’Accademia Piero Sacchetti e David Murolo progettista culturale, sarà coordinata dal prof. di Regia e Storia dello Spettacolo Francesco Sgrò. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Progetto nazionale di promozione della lettura sostenuto dal CEPELL “Due Sponde, Mille Racconti”.

Come partecipare

L’appuntamento è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni (minori su autorizzazione) interessati a intraprendere un viaggio intensivo nel mestiere teatrale e nell’impresa creativa, con l’obiettivo di trasformare la passione artistica in progettualità professionale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro Giovanile GenerAttivi tramite le pagine social o consultare i canali ufficiali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.