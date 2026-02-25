Reggio, al Planetarium la conferenza ‘Il genio maligno’ sul mondo di Cartesio

Terzo appuntamento al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la rassegna «Lo strappo nel cielo di carta»: venerdì 27 febbraio alle ore 17.00 si terrà la conferenza intitolata «Il genio maligno».

Dopo i primi due eventi dedicati, rispettivamente a Luigi Pirandello (e al suo romanzo «Il fu Mattia Pascal») e al film di Peter Weir «The Truman Show», il prof. Gianfranco Cordì, filosofo della scienza, condurrà tutti i presenti alla scoperta dello straordinario mondo di Renato Cartesio.

“Io supporrò, dunque, che vi sia, non già un vero Dio, che è fonte sovrana di Verità, ma un certo cattivo genio, non meno astuto e ingannatore che possente, che abbia impiegato tutta la sua industria ad ingannarmi. Io penserò che il cielo, l’aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne che vediamo, non siano che illusioni e inganni, di cui egli si serve per sorprendere la mia credulità. Considererò me stesso come privo affatto di mani, di occhi, di carne, di sangue, come non avente alcun senso, pur credendo falsamente di aver tutte queste cose. Io resterò ostinatamente attaccato a questo pensiero; se, con questo mezzo, non è in mio potere di pervenire alla conoscenza di verità alcuna, almeno è in mio potere di sospendere il mio giudizio. Ecco perché baderò accuratamente a non accogliere alcuna falsità, e preparerò così bene il mio spirito a tutte le astuzie di questo grande ingannatore, che, per potente ed astuto ch’egli sia, non mi potrà mai imporre nulla» scrive Cartesio nella prima Meditatione de prima philosophia”.

In base a questa suggestione, durante l’incontro del Planetario, si parlerà di realtà e finzione, verità e falsità, dubbio e certezza, prevedibilità e imprevedibilità, possibilità e effettività, sicurezza e incertezza, scienza e ideologia.

Una svolta nella storia della filosofia

Questo terzo appuntamento sarà l’occasione per far entrare il pubblico presente all’interno di una speculazione, quella cartesiana, che ha segnato un punto di svolta non solo nella storia della filosofia ma in quella più globale della civiltà intera. Da Cartesio in poi, infatti, le cose non saranno più le stesse.

E la stessa modernità, ciò che noi intendiamo con questo termine, potrà finalmente nascere. Ingresso libero e gratuito; non occorre prenotare.