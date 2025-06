Musica e alta formazione: Reggio ospita direttori da tutto il mondo per la Traviata di Verdi

Reggio Calabria si prepara a vivere un autunno all’insegna della grande musica lirica e della formazione artistica d’eccellenza. Sarà infatti la città dello Stretto ad ospitare, nel mese di novembre, una prestigiosa Masterclass internazionale di Direzione d’Opera dedicata a La Traviata di Giuseppe Verdi, sotto la guida del Maestro reggino Alessandro Tirotta.

Dieci giovani direttori d’orchestra da tutto il mondo a Reggio

Dieci direttori d’orchestra, selezionati tra numerosissime candidature da tutto il mondo, Corea del Sud, Venezuela, Giappone, Stati Uniti, Israele, Austria, Germania e Italia, saranno accolti a Reggio per due settimane di studio intensivo, prove con orchestra e approfondimenti stilistici e interpretativi, culminando nelle prove generali con un cast di altissimo livello.

Il M° Tirotta guida il progetto nella sua città natale

Il Maestro Tirotta, protagonista di una brillante carriera internazionale, è oggi tra i più apprezzati direttori d’opera della sua generazione. Attualmente impegnato in Polonia alla guida de L’Elisir d’amore di Donizetti presso il Wielki Theatre di Lodz, ha scelto proprio la sua città natale per lanciare questo innovativo progetto di formazione professionale.

Il corso sarà realizzato in collaborazione con l’Orchestra del Teatro Cilea e si avvarrà della partecipazione del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”. Un progetto formativo d’eccellenza.

Studenti del Conservatorio Cilea coinvolti nel progetto

A rendere ancora più preziosa l’iniziativa sarà infatti il coinvolgimento diretto degli studenti delle classi di canto lirico del Conservatorio reggino, selezionati per affiancare i direttori partecipanti nella preparazione dei ruoli dell’opera. Un’opportunità rara e preziosa per i giovani cantanti: potranno confrontarsi con direttori di diversa formazione e provenienza, sotto l’attenta supervisione del M° Tirotta, in un contesto internazionale e altamente professionale.

Cultura, formazione e ospitalità: Reggio come crocevia del Mediterraneo

Questa masterclass rappresenta una significativa occasione per Reggio Calabria di coniugare ospitalità, cultura e valorizzazione del talento locale e internazionale, confermando il ruolo della città come crocevia culturale del Mediterraneo e come luogo capace di attrarre progetti formativi di alto profilo.