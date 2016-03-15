City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Match Point in programmazione allo Zanotti bianco

Il ciclo noir dell'Associazione Fahrenheit 451 prosegue con il film di Woody Allen, ambientato a Londra e interpretato da Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson

15 Marzo 2016 - 19:30 | di Vincenzo Comi

Scena di Match Point, film di Woody Allen con Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson

Venerdi  18 marzo(ore 18) prosegue il ‘’ciclo noir’’, rassegna di cinema organizzata dall’Associazione Fahrenheit 451. Il film in programmazione sarà Match Point del 2005, per la regia di Woody Allen.

Interpretato da Jonathan Rhys-Meyerse Scarlett Johansson, interamente ambientato a Londra, è un noir sullo stile ‘’delitto e castigo’’.

Una riflessione sul caso e sul cinismo, dettato dalle leggi meccaniche del successo.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Teatro Zanotti BiancoReggio Calabria Cinema
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?