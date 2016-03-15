Match Point in programmazione allo Zanotti bianco

Il ciclo noir dell'Associazione Fahrenheit 451 prosegue con il film di Woody Allen, ambientato a Londra e interpretato da Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson

Venerdi 18 marzo(ore 18) prosegue il ‘’ciclo noir’’, rassegna di cinema organizzata dall’Associazione Fahrenheit 451. Il film in programmazione sarà Match Point del 2005, per la regia di Woody Allen.

Interpretato da Jonathan Rhys-Meyers, e Scarlett Johansson, interamente ambientato a Londra, è un noir sullo stile ‘’delitto e castigo’’.

Una riflessione sul caso e sul cinismo, dettato dalle leggi meccaniche del successo.