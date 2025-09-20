Attesa per il nuovo film del maestro Francis Ford Coppola: set anche in Calabria

Il cineasta sei volte premio Oscar, sei Golden Globe, tre David di Donatello, due Palme d'Oro a Cannes, un Bafta e il Leone d'Oro alla carriera è al lavoro su un nuovo progetto cinematografico, ambientato nell'Ottocento

Matera si prepara ad accogliere il nuovo film di Francis Ford Coppola. Il cineasta – sei volte premio Oscar, sei Golden Globe, tre David di Donatello, due Palme d’Oro a Cannes, un Bafta e il Leone d’Oro alla carriera – è al lavoro su un nuovo progetto cinematografico, ambientato nell’Ottocento, che coinvolgerà anche la città dei Sassi.



Il ciak materano è previsto entro la fine dell’anno, probabilmente nel mese di novembre. Dopo alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi (Palazzo Malvinni Malvezzi ha riscosso grande interesse), manca soltanto l’annuncio ufficiale del set, che toccherà anche la Calabria e, con ogni probabilità, un’altra location della provincia di Potenza.