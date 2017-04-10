MATT & BISE al Porto Bolaro

E’ uscito il 4 aprile in tutte le librerie “UNA MAMMA PER NEMICA”, l’attesissimo libro di Matt & Bise, il duo più famoso del web che vanta oltre 4 milioni di follower fra tutte le piattaforme social. Dopo l’enorme successo del loro primo libro “Fuori dal Web”, uscito a ottobre 2015, Matt & Bise si ripresentano nel mondo dell’editoria per sconvolgerlo una seconda volta.

Il libro, edito Mondadori, che sarà in pre-order da oggi martedì 28 marzo, è una raccolta illustrata a fumetti dei più divertenti episodi che riguardano la coppia, il racconto prende spunto dai personaggi Matteo e Mamma Bise, format che ha reso celebri i due giovani autori. Dalla nascita di Matt alle sue prime parole, dal primo giorno di scuola ai colloqui di Mamma Bise con gli insegnanti, dall’incontro con la ragazza di Matt alla conquista della patente. In questa storia gli appassionati del duo potranno ritrovare gli sketch più celebri, ma anche scene e ambientazioni inedite create appositamente per il libro. I video di Matt & Bise raggiungono, in pochissime ore numeri di views incredibili, arrivando a superare praticamente sempre l’asticella del milione. La loro potenza comunicativa non è passata inosservata, infatti sono molte le aziende e i grandi marchi che hanno scelto di lasciare alla ‘fantasia’ dei ragazzi il compito di promuovere i propri prodotti, brand come Maxibon, Ciobar e Nesquik.

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L’instore tour a Reggio Calabria

Matt & Bise saranno protagonisti dell’instore tour durante il quale i loro numerosissimi fan potranno incontrarli e partecipare ai loro show. L’unica data in Calabria è mercoledì 12 aprile presso il Porto Bolaro Shopping Center di Reggio Calabria.ù in collaborazione con la Mondadori.

Sarà possibile acquistare il libro presso il Bookstore Mondadori di Porto Bolaro dove insieme al libro verrà rilasciato il pass per l’accesso prioritario al palco a partire dalle ore 17,00.

Chi sono Matt & Bise

Matteo Pelusi (1993) e Valentino Bisegna (1993), in arte Matt & Bise si conoscono nel 2008 tra i banchi di scuola. Quando si accorgono di avere la stessa passione per i video e la comicità demenziale decidono di collaborare nella realizzazione di vari format, sia per YouTube che per Facebook. Nasce così nel giugno del 2009 l’idea del progetto “Matt & Bise” con l’apertura del canale YouTube. Nel 2012 realizzano uno dei video più virali del proprio canale YouTube con la partecipazione di Enzo Iacchetti, “Il Ballo di Balo” che diventa subito una hit finendo tra i trend topics di Twitter. Sky Sport riscontra subito interesse per la canzone e invita i ragazzi al programma Sky Calciomercato su Sky Calcio 1. Attualmente i loro video raggiungono le oltre 3 milioni di visualizzazioni e sono amati da un target che è in continuo mutamento e che varia dagli adolescenti fino ai trentenni.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

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Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo, Reggio Calabria