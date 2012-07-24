Il Tour dei Mattanza in Calabria con “Cu non ha non è”

Unisciti ai Mattanza nelle loro tappe in Calabria per lo spettacolo "Cu non ha non è". Da Castrovillari a Zambrone, vivi la magia della loro musica dal 28 luglio al 13 agosto

Intenso calendario di appuntamenti per i Mattanza. Il gruppo di musicisti (Enzo Petea, Roberto Aricò, Giovanni Squillacioti, Fabio Moragas, Marìka Gatto e Mario Lo Cascio) capitanati da Mimmo Martino, si esibirà in diverse tappe in Calabria con l’emozionante spettacolo “Cu non ha non è”.

Prossimi Appuntamenti dei Mattanza

Sabato 28 luglio , alle ore 21.00, a Castrovillari in provincia di Cosenza, nell’ambito del Festival Etno Jazz “ Suoni “.

, alle ore 21.00, a Castrovillari in provincia di Cosenza, nell’ambito del Festival Etno Jazz “ “. Domenica 29 luglio , ore 21.00, in piazza, a Taureana di Palmi.

, ore 21.00, in piazza, a Taureana di Palmi. Sabato 11 agosto , in occasione del Paleariza , alle ore 22.00, nella piazza di Condofuri Superiore.

, in occasione del , alle ore 22.00, nella piazza di Condofuri Superiore. Lunedì 13 agosto a Zambrone in piazza 8 Marzo su invito dell’associazione “Amici di Aldo Ferraro”.

Questi eventi non solo rappresentano un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica live ma anche un momento di forte aggregazione culturale in diverse località della Calabria. Non perdete l’occasione di vivere le vibranti esibizioni dei Mattanza!