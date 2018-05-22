Il saluto dopo la separazione ufficiale dalla Reggina, mister Maurizi lo affida al proprio profilo facebook, suo punto di contatto con la tifoseria, anche nei momenti di difficoltà nel corso della stagione che da poco si è conclusa. Questo il messaggio alla città di Reggio:

“Si è da poco conclusa la stagione 2017/2018 con la Reggina 1914. Qui, nella foto, siamo tutti in posa. Uno accanto all’altro dopo aver raggiunto l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Ci sono stati momenti molto belli e periodi difficili, non lo nego. Abbiamo esultato insieme e ci siamo rammaricati in altre occasioni.

Abbiamo vissuto una stagione intensa, momenti emozionanti e abbiamo difeso, dall’inizio alla fine, la maglia della Reggina con orgoglio, con passione e con tutta la professionalità di cui disponiamo. A volte siete rimasti soddisfatti, altre volte meno ma la mia gioia risiede nell’aver ricevuto centinaia di attestati di stima e di ringraziamenti da parte di moltissimi tifosi reggini.

Non si può piacere a tutti, la vita funziona così ma posso dirvi che l’avventura alla Reggina mi ha insegnato molto e mi ha permesso di crescere a livello umano e a livello lavorativo. Con questa foto si chiude in modo finale il cassetto dei ricordi di un’annata che resterà nella mia mente e nel mio cuore per sempre. Vi auguro il meglio perché una piazza come Reggio Calabria lo merita. Gli allenatori passano, la Reggina resta ora e sempre.

Grazie di tutto. Con affetto, Agenore