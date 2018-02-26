C’è un’analisi più profonda nel consueto commento social del tecnico Agenore Maurizi che, oltre alla disamina sul match, parla dei tifosi, della città del progetto: “Sconfitta ingiusta, prestazione globale buona. Abbiamo giocato con quattro ‘98, due ‘97 ed un ‘96: 7 under in campo giocando alla pari con il Trapani. Continuo a dire che le palle inattive sono fondamentali in questa categoria e noi per struttura di squadra le subiamo. Purtroppo spesso si fanno analisi poco profonde e con troppa superficialità. L’aspetto che ho apprezzato di più è l’incoraggiamento della nostra gente, che potrebbe fare la differenza in questo finale di campionato, e la presenza dei ragazzi del settore giovanile in tribuna, nuova anima della Reggina. Io sarò di passaggio, per Voi questa è la Vostra città, amatela e godetevela fino in fondo. Fino a quando sarò qui con professionalità ed amore lotterò per questa città e per questi colori al fine di portare a termine un progetto sportivo fronteggiando chi non ama questi colori.