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Maurizi: ‘Mezavilla? Non rientra nei miei piani’

Il tecnico della Reggina chiarisce la posizione di Adriano Mezavilla, il giocatore rimasto in rosa dopo il mercato di riparazione

03 Febbraio 2018 - 13:05 | di Michele Favano

Agenore Maurizi, allenatore della Reggina nella stagione 2017/2018, in una foto d'archivio

Volto sereno e sorridente, si è presentato alla consueta conferenza stampa pre gara mister Maurizi a colloquio con i giornalisti. Del Fondi e del mercato di riparazione si è parlato in altra pagina di giornale, ha dato risposte chiare e senza messi termini anche riguardo la posizione di Adriano Mezavilla, il giocatore che la società, pur provandoci fino all’ultimo istante, non è riuscito a piazzare tra i movimenti in uscita:

“La mia decisione è che adesso la squadra ha trovato un assetto tattico con calciatori di grande personalità e vere guide. Nonostante Adriano ritengo sia un buon giocatore non rientra nei miei piani, ho altri elementi in quel ruolo che mi forniscono quelle garanzie a cui facevo riferimento qualche attimo fa. Il ragazzo continua ad allenarsi ma per il momento ho una visione diversa. Anche perché nell’ultimo mese, pensando di andare via, non si è allenato benissimo”.

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