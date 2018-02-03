Maurizi: ‘Mezavilla? Non rientra nei miei piani’

Volto sereno e sorridente, si è presentato alla consueta conferenza stampa pre gara mister Maurizi a colloquio con i giornalisti. Del Fondi e del mercato di riparazione si è parlato in altra pagina di giornale, ha dato risposte chiare e senza messi termini anche riguardo la posizione di Adriano Mezavilla, il giocatore che la società, pur provandoci fino all’ultimo istante, non è riuscito a piazzare tra i movimenti in uscita:

“La mia decisione è che adesso la squadra ha trovato un assetto tattico con calciatori di grande personalità e vere guide. Nonostante Adriano ritengo sia un buon giocatore non rientra nei miei piani, ho altri elementi in quel ruolo che mi forniscono quelle garanzie a cui facevo riferimento qualche attimo fa. Il ragazzo continua ad allenarsi ma per il momento ho una visione diversa. Anche perché nell’ultimo mese, pensando di andare via, non si è allenato benissimo”.