Al Festival di Sanremo ha emozionato con la leggendaria storia d’amore tra Cristalda e Pizzomunno, protagonisti del brano in gara al Festival di Sanremo, che si è aggiudicato il Premio Bigazzi per la Miglior Composizione.

Ci farà sognare sulle note suggestive della sua Opera “sintonica” “Alchemaya” il 25 agosto nella magica cornice del Teatro antico di Taormina, concerto che fa parte della programmazione di TAOmusica, la rassegna di spettacoli a pagamento più partecipata in Sicilia ospitata al Teatro antico di Taormina, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Per l’originale progetto live, accompagnato da una grande orchestra, sono stati scelti suggestivi luoghi storici dell’Italia, importanti per il loro peso culturale e artistico: il Teatro antico di Taormina compare tra le quattro esclusive location insieme alle Terme di Caracalla a Roma, l’Arena Sferisterio di Macerata e l’Arena di Verona.

Una fusione di musica ed emozioni, come recita lo stesso nome del progetto, dal termine greco “Alchimia” che significa appunto “fondere”.

Le prevendite per il 25 agosto sono disponibili su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.