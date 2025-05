Max Giusti chiude la stagione dell’Officina dell’Arte al Cilea di Reggio con “Bollicine”

Ultimo appuntamento per l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli che chiude un’altra intensa stagione con un vero cavallo di razza, Max Giusti. L’attore comico e imitatore romano smette i panni del Marchese del Grillo e torna ad indossare l’abito da mattatore nel suo live show “Bollicine” in scena al teatro “Francesco Cilea”, sabato 17 Maggio alle ore 21.

Un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. All’apice della sua maturità, personale e professionale, il vulcanico artista è pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai.

Il pubblico di Reggio Calabria è pronto quindi a riabbracciare Giusti, amico del direttore artistico Piromalli che lo volle ardentemente con lo spettacolo “Cattivissimo Max” nel 2017: una serata indimenticabile che aprì la stagione dell’ODA registrando il tutto esaurito e presenze anche dalla Sicilia.

“E’ uno show molto coraggioso e interessante che poteva fare solo un mattatore come Max – afferma Peppe Piromalli -. In un’ora e 50 minuti, Giusti analizzerà tutto ciò che si tende a nascondere e mettendosi in gioco con intelligenza e quella sana ironia, coinvolgerà gli spettatori in una festa dove non mancheranno le bollicine. Con questo imperdibile show, chiudiamo una stagione artistica, la decima precisamente, che ha visto sul palco del Cilea grandi nomi, produzioni e compagnie di altissimo livello.

Ogni spettacolo è stato un’opportunità preziosa per scoprire il complesso mondo dell’arte e riflettere sulle emozioni, sui vissuti che ci formano e sulla complessità dell’animo umano. Un’altra scommessa vinta con passione, lungimiranza e non finisce qui perchè siamo già pronti con il nuovo cartellone artistico che abbraccerà non solo il teatro, ma avrà anche una raffinata proposta musicale”.