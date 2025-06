McDonald’s di Reggio: i dipendenti puliscono l’area di Gallico Marina

I dipendenti del Ristorante McDonald’s di Reggio Calabria Tangenziale, gestito dalla Dreams Burgers Srl, nella giornata del 10 giugno si sono distinti in un’azione utile alla collettività, prendendosi cura di un’area comunale da riqualificare, rimuovendo rifiuti da Gallico Marina, per renderla fruibile con l’approssimarsi della bella stagione.

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi.

L’impegno ambientale di McDonald’s

McDonald’s è una delle più grandi aziende di ristorazione in tutto il mondo, e per questo motivo avverte la responsabilità di intervenire in alcune delle sfide ambientali oggi più urgenti, come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, è un problema sempre più concreto che oggi crea disagi sia a livello di decoro urbano, sia a livello di inquinamento ambientale.

Sensibilizzazione della Comunità

Abbiamo l’opportunità di sensibilizzare i clienti che quotidianamente incontriamo nelle comunità in cui operiamo, coinvolgendoli come parte attiva nelle nostre iniziative.

Il Progetto “Le Giornate Insieme a Te per l’Ambiente”

Il progetto “Le giornate insieme a te per l’ambiente” – in collaborazione con FISE Assoambiente e Utilitalia, è stato pensato per contribuire a combattere insieme il fenomeno del littering.