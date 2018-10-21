Mecacci dopo la vittoria contro Battipaglia è soddisfatto del lavoro svolto: ” Nonostante la differenza dei valori tecnici, Battipaglia ha infatti ambizioni diverse dalle nostre, siamo stati bravi a gestire bene il match. Il nostro secondo quarto di gioco ha determinato l’intera partita. Ottima difesa, in attacco abbiamo provato quintetti diversi.

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Continua l’allenatore neroarancio: “Anche i ragazzi più giovani hanno avuto modo di portare il loro contributo. Già mercoledì contro Pozzuoli dobbiamo recuperare le energie spese oggi. Ottime le palle recuperate in certi momenti, qualche ingenuità di troppo nel momento in cui ci siamo rilassati, dobbiamo lavorare su questo, tre partite in una settimana non son facili da gestire”