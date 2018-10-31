Una vittoria eccezionale in agrodolce, queste le parole di Matteo Mecacci in sala stampa dopo la vittoria contro Pozzuoli (CLICCA QUI PER IL RESECONTO DEL MATCH): “Siamo contenti per la vittoria, per aver giocato al PalaPentimele, di fronte ai nostri tifosi, vittoria meritato, siamo sempre stati avanti, ottimo l’allungo finale, grazie anche alla grande prestazione di Agbogan. I primi tre quarti sono stati difficili anche perché avevamo nella testa altro, dovuto alle situazioni extra-sportive, fermo restando che Pozzuoli ha giocato molto bene e noi siamo stati inizialmente un pò leziosi.

In vista del prossimo match: “In questo gioco anche se i valori tecnici sono diversi se non ci metti la testa non si va avanti, sarà un modo per migliorare, solo se ci sarà occasione, purtroppo sapete a cosa mi riferisco. Dobbiamo ricaricare subito le batterie in vista di Catania, che ha avuto il tempo di riposare, ma al momento viviamo alla giornata, vedremo cosa succede.

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