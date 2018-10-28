Mecacci sulla vittoria contro Palermo: ‘L’allungo decisivo nel terzo quarto’

Dopo la vittoria contro Palermo, la terza consecutiva per i neroarancio, Mecacci ha dichiarato: “Una partita difficile, come ci aspettavamo, il loro cambio di allenatore poteva portare un cambio di mentalità e così è stato, soprattutto nel primo quarto quando sono stati bravi ma anche noi a ricucire e portarci avanti. Palermo ha avuto l’energia per starci sotto ma anche noi abbiamo avuto la lucidità nei momenti giusti, in primis Agbogan, Fallucca, Mastroianni e nel finale Vitale è stato decisivo.

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“L’abbiamo interpretata bene la partita – spiega il coach neroarancio – a parte il primo quarto, abbiamo vissuto una settimana particolare, viste le novità emerse. I ragazzi hanno avuto un approccio non facile anche se non voglio dare alibi ai miei che dopo il primo “cazzotto” ci siamo saputi compattare ed andare avanti molto bene, nonostante non avessimo Alessandri. Gli allunghi decisivi sono stati nel terzo e nell’ultimo quarto. Dedico questa vittoria ai ragazzi che nonostante le difficoltà vogliamo risolvere, abbiamo fiducia in Coppolino e gli abbiamo ribadito tale intenzione. Anche la tifoseria merita tanto, non bisogna interrompere questo sogno, anche se siamo alle prime battute del campionato, mercoledì voglio un PalaPentimele gremito di gente, perché questi ragazzi stanno dando tutta per la città.

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