Ancora medaglie per la Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D.

Prosegue l’attività agonistica della società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. guidata dal

D.T. Salvatore Chiovaro. Dopo il campionato interregionale di combattimento Calabria 2025, nel mese di

febbraio a Rossano-Corigliano (CS) che ha regalato alla società sportiva 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo, il

Torneo interregionale di combattimento “Dream Team Sicilia” a Barcellona P.G. (ME), con la conquista di

tre ori, ieri, presso il palazzetto dello sport di Catanzaro si è svolto il “Campionato regionale poomsae

(pumsè) Taekwondo e ParaTaekwondo”.

A rappresentare la società reggina per questa specialità del Taekwondo, Sara Blefari nella categoria cadetti cinture verdi e Vlad Vincenzo Iacopino nella specialità ParaTaekwondo (P20 – disturbo del neurosviluppo) categoria junior, campione regionale in carica e terzo ai campionati italiani lo scorso anno a Torino.

Il primo a scendere sulla materassina è Vlad Vincenzo campione regionale in carica, consapevole di dover

difendere il titolo nonché testarsi per il prossimo campionato italiano che quest’anno si svolgerà a Busto

Arsizio (VA) nel mese di maggio.

Vlad Vincenzo, infatti, non delude le aspettative, mettendo subito in chiaro chi è il più forte. L’esperienza

acquisita nelle precedenti competizioni e l’eccellente esecuzione del poomsae lo fanno balzare

direttamente al primo posto con il punteggio di 19,60, posizione che terra fino alla fine della gara

conquistando un meritato primo posto e riconfermandosi campione regionale di specialità e categoria.

Dopo la vittoria di Vlad Vincenzo, è la volta di Sara alla sua prima esperienza agonistica. La giovane atleta,

dopo una iniziale e comprensibile emozione nel pre-gara, con grinta tecnica e concentrazione riesce ad

accedere alle semifinali eseguendo in maniera impeccabile il suo poomsae, rimanendo al secondo posto in classifica con il punteggio di 15,60 per tutta la competizione, piazzamento perso soltanto dopo l’esecuzione dell’ultima avversaria alla quale viene attribuito il punteggio di 15,80, sufficiente per far scender l’atleta reggina al terzo posto, ma facendole comunque conquistare una meritatissima medaglia di bronzo, ponendosi insieme al compagno di squadra Vlad Vincenzo, quali atleti di punta nella specialità poomsae.

Le medaglie conquistate dalla società Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., che svolge i propri

allenamenti presso la A.S.D. Dinamyca Palestre, hanno messo in evidenza, ancora una volta, l’esponenziale

crescita dei suoi giovani atleti, sia nella specialità del combattimento sia nei poomsae. In conclusione di

questa giornata di gare, è, doveroso da parte della società sportiva ringraziare i ragazzi, le ragazze e

genitori, che con tanti sacrifici senza mai risparmiarsi tra impegni scolastici e familiari, comprendono

l’importanza dello sport quale viatico di un sano stile di vita nonché di crescita fisica e mentale.