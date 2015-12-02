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Medea fai sorgere il bene: Laboratorio Da Sud per il Cambiamento

Il 5 e 6 dicembre a Saline Joniche una due giorni promossa da Laboratorio da Sud su ambiente, politiche comunitarie e riforme della pubblica amministrazione

02 Dicembre 2015 - 15:39 | di Federica Geria

Immagine dell'evento Medea, fai sorgere il bene del Laboratorio da Sud a Saline Joniche

Medea, fai sorgere il bene” per la crescita e lo sviluppo di sinergie efficaci per fare rete sul territorio.

E’ l’evento organizzato dall’’associazione culturale “Laboratorio da Sud – per il cambiamento”, presieduta da Gianfranco Bottalico, i prossimi 5 e 6 dicembre presso “Le Saline Resort” a Saline Joniche, Reggio Calabria.

L’obiettivo è quello di promuovere la crescita e il confronto tra le giovani generazioni nella consapevolezza che un dialogo aperto e responsabile, indirizzato alla società civile può realmente contribuire alla crescita della società contemporanea.

La due giorni intende approfondire tre macroaree: l) Ambiente, territorio e trasporto; 2)Politiche comunitarie e innovazione tecnologica; 3) Riforme Pubblica Amministrazione e lavoro.

Il 5 dicembre sono previste due sessioni di lavoro, la prima dalla 11 alle 13, svilupperà la macroarea “Ambiente, territorio e trasporto“, la seconda, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si occuperà della macroarea “Politiche comunitarie e innovazione tecnologica”.

Il 6 dicembre mattina unica sessione di lavoro, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 , con il tema Riforme e Pubblica Amministrazione.

All’evento prenderanno parte, in qualità di relatori, personalità del mondo politico, universitario e sociale della Calabria.

La finalità è quella di fare emergere da ciascun dibattito prospettive concrete per il rilancio dei settori oggetto degli interventi.

Al termine dei due giorni è prevista la realizzazione di materiale divulgativo sull’evento. L’iniziativa, che ha ottenuto già un centinaio di adesioni, è aperta a tutta la cittadinanza.

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