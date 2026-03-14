‘Atmosfere Sonore’: al Tèra quattro serate di musica dal vivo tra rock, pop, cantautori e jazz
Musica e l’atmosfera suggestiva del terrazzo del Tèra Ristorante
14 Marzo 2026 - 10:03 | Redazione
Prende il via “Atmosfere Sonore”, una nuova rassegna musicale pensata per accompagnare le serate primaverili con il fascino delle performance dal vivo. Quattro appuntamenti, quattro stili diversi e un unico filo conduttore: creare un’esperienza capace di unire musica, cucina e atmosfera.
La rassegna, curata da Alessio Laganà, propone un viaggio tra generi e sonorità differenti: dalle melodie pop alle canzoni dei grandi cantautori, dalle eleganti sfumature del jazz fino all’energia del rock & roll.
Ogni serata avrà una propria identità musicale, trasformando gli spazi del Tèra in un luogo d’incontro tra musica e cucina.
Il calendario della rassegna
20 marzo – Strike Band
Ritmi travolgenti e grandi classici del rock & roll per una serata piena di energia e divertimento.
3 aprile – Passi d’autore – Omaggio ai grandi cantautori
Le canzoni che raccontano storie, emozioni e poesia. Un percorso tra i grandi cantautori italiani e le loro melodie senza tempo.
24 aprile – Pop Vibes
Un viaggio tra le canzoni pop più amate, tra melodie coinvolgenti e brani che hanno fatto cantare intere generazioni.
8 maggio – Jazz Experience
Eleganza, improvvisazione e sonorità raffinate. Una serata jazz pensata per accompagnare il tramonto e la magia della notte tra le blue note del grande songbook americano.
La rassegna “Atmosfere Sonore” nasce con l’obiettivo di proporre una serie di serate in cui la musica accompagna l’esperienza del ristorante, tra generi e atmosfere sempre diverse.
Tèra Ristorante
Via Demetrio Tripepi 98 – Terazza Medinblu – Per informazioni e prenotazioni: 377 0809755
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