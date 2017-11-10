Mediterranea, ad Agraria il convegno ‘Investire nello sviluppo rurale e sui giovani’
Il 14 novembre workshop del programma Rural4University per studenti, docenti e professionisti, con casi studio e l'applicativo di business plan online
10 Novembre 2017 - 11:09 | di Redazione
Proseguono le attività del Programma RURAL4UNIVERSITY, rivolto agli studenti del Dipartimento Agraria. Nell’ambito delle attività di divulgazione e trasferimento di conoscenza previste dal Progetto, il 14 novembre 2017 dalle 8.45 alle 16.00 presso l’Aula seminari del Dipartimento di Agraria – Feo di Vito -, si terrà il workshop “Investire nello sviluppo rurale e sui giovani”.
I lavori, aperti dal Prof. Giuseppe Zimbalatti Direttore del Dipartimento Agraria e dal vice Presidente di ISMEA dott. Franco Laratta, hanno l’obiettivo di presentare a studenti, docenti e professionisti, le opportunità e gli strumenti per la creazione e lo sviluppo d’impresa, attraverso l’illustrazione di casi studio, con l’ausilio dell’applicativo “Business Plan On Line” di ISMEA-Rete Rurale Nazionale.
I casi studio di business plan saranno realizzati prendendo riferimento dalle realtà aziendali visitate dagli studenti nel corso dell’attività di campo, svolta durante la Summer School RuralCAMP2017.
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