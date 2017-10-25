Mediterranea, al via il primo ‘Accenture Digital Hackathon – Global Connected Edition’
L'11 e il 12 novembre il primo Accenture Digital Hackathon in 11 città di 3 continenti: 24 ore per sviluppare un prototipo, iscrizioni gratuite fino al 6 novembre 2017
25 Ottobre 2017 - 12:09 | di Vincenzo Comi
Il primo ACCENTURE DIGITAL HACKATHON – GLOBAL CONNECTED EDITION. La nuova edizione si svolgerà l’11 e il 12 novembre contemporaneamente in 11 città: Roma, Londra, Istanbul, Dubai, Bangalore, Chicago, Monterrey, Mexico City, Shangai, Manila e Singapore.
24 ORE. 11 CITTÀ. 3 CONTINENTI. 1 VINCITORE.
Studenti, neolaureati, creative designer, developer ed esperti di marketing si uniranno in una sfida internazionale, condividendo idee e sperimentando le tecnologie più innovative.
I partecipanti avranno a disposizione 24 ORE per sviluppare un prototipo funzionante in grado di creare valore economico e sociale per la comunità.
La partecipazione è completamente gratuita e aperta sia a singoli che a gruppi di minimo 3 e massimo 5 persone e prevede l’assegnazione di fantastici premi per coloro che si distingueranno agli occhi della giuria!
Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre 2017.
VISITA LA PAGINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI https://www.accenture.com/it-it/careers/event-digital-hackathon
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