Il primo ACCENTURE DIGITAL HACKATHON – GLOBAL CONNECTED EDITION. La nuova edizione si svolgerà l’11 e il 12 novembre contemporaneamente in 11 città: Roma, Londra, Istanbul, Dubai, Bangalore, Chicago, Monterrey, Mexico City, Shangai, Manila e Singapore.

24 ORE. 11 CITTÀ. 3 CONTINENTI. 1 VINCITORE.

Studenti, neolaureati, creative designer, developer ed esperti di marketing si uniranno in una sfida internazionale, condividendo idee e sperimentando le tecnologie più innovative.

I partecipanti avranno a disposizione 24 ORE per sviluppare un prototipo funzionante in grado di creare valore economico e sociale per la comunità.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta sia a singoli che a gruppi di minimo 3 e massimo 5 persone e prevede l’assegnazione di fantastici premi per coloro che si distingueranno agli occhi della giuria!

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre 2017.

VISITA LA PAGINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI https://www.accenture.com/it-it/careers/event-digital-hackathon