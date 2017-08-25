Si chiude con un evento atteso e importante, il concerto dei “Tamburi Battenti”, che vede protagonisti due dei massimi rappresentanti della musica popolare calabrese, Cataldo Perri e Francesca Prestia, che hanno unito voci e sonorità per raccontare storie e sfaccettature di tanti tipi di Calabria, che in piazza San Gaetano da Thiene a Melia, chiuderà il cartellone delle attività estive promosse dall’associazione “La Voce dei Giovani”, che tanto successo ha ottenuto nel corso dei mesi di luglio ed agosto.

Il bilancio dell’estate della Voce dei Giovani

Una stagione davvero di tutto rispetto, sia per i programmi presentati – una gran varietà di stili ed un repertorio accattivante ed interessante, affrontati sempre con grande professionalità e grande impegno dai ragazzi della “Voce dei Giovani” – sia per la risposta del pubblico, che ha sempre partecipato numeroso e con entusiasmo.

Una grande occasione di valorizzazione del territorio ben strutturata che non fa altro che confermare l’interesse da parte dei turisti presenti durante il periodo estivo in paese, che sono rimasti sempre più affascinati e interessati a questi luoghi, a questi angoli di Calabria, che oggi puntano fortemente sulle eccellenze locali, sulla competenza e sui giovani.

Un’estate (l’ennesima) di successi, in attesa di nuovi e ancora più grandi traguardi.

Il ringraziamento dell’associazione

L’associazione “vuole inoltre ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma estivo, chi ha partecipato a queste iniziative e rimanda tutti agli eventi che verranno allestiti in occasione della stagione autunnale ed invernale”.

A partire dalle ore 21.00, dunque, un’altra grande serata di musica e di divertimento collettivo. Non mancate.